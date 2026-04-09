Главные новости за 9 апреля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Вакантный мандат депутата Воронежской облдумы передан Сергею Сторожеву — исполнительному директору ООО «Экотехника холдинг» (структура «Эконивы»). Мандат освободился после досрочного сложения полномочий единороссом Виктором Буздалиным, который ранее проиграл господину Сторожеву праймериз, но занял место после отказа оппонента. Теперь у «Эконивы» в региональном парламенте сразу три представителя.

Ленинский райсуд Воронежа отправил под домашний арест до 25 мая известного адвоката Викторию Стукову, обвиняемую в хищении почти 40 млн руб. у собственной клиентки. По версии следствия, защитница взяла на хранение крупную сумму в рублях и валюте от потерпевшей по делу о «магических» услугах, а после неоднократных просьб вернуть деньги просто оставила их себе. Адвоката уже заключали под стражу, но затем суд смягчил меру пресечения, однако прокуратура добилась пересмотра.

В Кремле отказались комментировать слухи о возможной отставке губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. «Мы традиционно не комментируем»,— заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о кадровой перестановке. Ранее в СМИ появилась информация, что на место господина Гладкова может быть назначен замглавы Иркутской области, участник СВО генерал-майор Александр Шуваев. Источник «Ъ-Черноземье» в региональном правительстве информацию не подтвердил, но и не опроверг.

Правоохранители возбудили уголовное дело о повреждении могильных плит на мемориале Памяти павших в Курске. Губернатор Александр Хинштейн сообщил, что на мемориале сейчас идут масштабные реставрационные работы, однако демонтаж плит, требующих ремонта, нельзя путать с их разбиванием. «Жаль, что в наше время, в нашем регионе случаются такие прецеденты»,— написал глава региона. Ранее было выявлено разрушение 11 надгробий, куда заехала тяжелая техника подрядчика.

Правобережный райсуд Липецка продлил до 5 июня арест бывшего спикера горсовета Александра Афанасьева и экс-военного комиссара Олега Кузнецова, обвиняемых в мошенничестве. По версии следствия, они взяли у основателя группы компаний «НаследникЪ Выжанова» 20 млн руб. за обещание снизить недоимки по налогам, после чего ничего не сделали. Фигуранты вину не признают и неоднократно безуспешно просили смягчить меру пресечения.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков первым среди глав регионов Черноземья полностью отказался от Telegram, перейдя в мессенджер Max. В правительстве объяснили это нестабильностью платформы и проблемами с мобильным интернетом. При этом в 2018 году, когда Telegram был заблокирован, господин Клычков выражал лояльность мессенджеру, заявляя, что останется в нем «до того времени, пока провайдеры не заблокируют».

Арбитражный суд Тамбовской области зарегистрировал иск местного ООО «Продснабстрой» к ФКП «Тамбовский пороховой завод» на 63,7 млн руб. Истец требует взыскать сумму либо с самого предприятия, либо субсидиарно с его собственника — Минпромторга РФ. Это не единственные претензии к оборонному заводу: с февраля московское ООО «Феникс» подало 13 исков на общую сумму 407,6 млн руб., а сам завод ответил тремя встречными.

