Кремль не стал комментировать слухи об отставке белгородского губернатора Гладкова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос RTVI о возможной кадровой перестановке на посту губернатора Белгородской области, заявил следующее: «Мы традиционно не комментируем». Об этом пишет ТАСС 9 апреля.

Ранее в российских СМИ со ссылкой на источники появились сообщения, что на место господина Гладкова может быть назначен замглавы Иркутской области, участник специальной военной операции на Украине генерал-майор Александр Шуваев.

Источник «Ъ-Черноземье» в правительстве Белгородской области 7 апреля не подтвердил и не опроверг информацию о возможной отставке губернатора. По словам собеседника, «...в этом вопросе все эксклюзивы — только от высшего должностного лица государства».

Денис Данилов