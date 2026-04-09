Возбуждено уголовное дело о повреждении плит на мемориале Памяти в Курске

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту повреждений могильных плит на мемориале Памяти павших в Курске. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Дело возбуждено по факту повреждения воинских захоронений (ст. 243.4 УК РФ, до трех лет лишения свободы).

Фото: Telegram-канал губернатора Курской области Александра Хинштейна

На сайтах правоохранительных органов подробности не сообщаются. По словам главы региона, на мемориале сейчас проходят масштабные работы.

«Да, мы демонтируем могильные плиты, которые требуют ремонта или реставрации, но ни в коем случае их нельзя разбивать или вредить. Наши герои отдали за нас жизнь, и мы обязаны относиться к ним с уважением. Жаль, что в наше время, в нашем регионе случаются такие прецеденты»,— написал губернатор.

В начале марта было выявлено разрушение 11 надгробий в северо-западной части кладбища, где захоронены участники Великой Отечественной войны, по могилам которых пустили тяжелую строительную технику. Следственный комитет начал проверку, предостережение вынесено подрядной организации ООО «Юриком» Галины Юркевич. Управление по охране объектов культурного наследия оценивает ущерб.

Реконструкция мемориала началась летом 2025 года. Основную аллею планируют открыть к 23 августа 2026 года, полностью завершить работы предполагается до Дня Героев Отечества (9 декабря). Губернатор подчеркнул, что средства на реконструкцию собирали по всей стране, и пообещал, что виновные понесут наказание.

Ульяна Ларионова