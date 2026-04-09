Тамбовская фирма подала в суд на местный пороховой завод и Минпромторг РФ

Арбитражный суд Тамбовской области зарегистрировал иск местного ООО «Продснабстрой» к подконтрольному «Ростеху» федеральному казенному предприятию (ФКП) «Тамбовский пороховой завод». Сумма требований составляет 63,7 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Тамбовский пороховой завод. Цех по производству кукол-неваляшек.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Тамбовский пороховой завод. Цех по производству кукол-неваляшек.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Заявление принято к производству, предварительное судебное заседание состоится 28 апреля. «Продснабстрой» требует взыскать 63,7 млн руб. либо с ответчика, либо в случае невозможности или затруднений — субсидиарно с собственника имущества (Минпромторга РФ). В эту сумму входят основной долг 39,7 млн руб. и договорная неустойка 23,9 млн руб.

Ранее стороны в суде не встречались.

По данным Rusprofile, ООО «Продснабстрой» зарегистрировано в декабре 2019 года в Тамбове. Основной вид деятельности — оптовая торговля фруктами и овощами. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредителем является Виктор Насонкин. Организация находится в процессе ликвидации, с ноября 2024-го внешним управляющим является Екатерина Прохоровская. Последние два года финпоказатели равны нулю. ФКП «Тамбовский пороховой завод» зарегистрировано в августе 2000 года в городе Котовске Тамбовской области для производства взрывчатых веществ. С 20 марта директором является Дмитрий Пелипенко. Учредитель — госкорпорация «Ростех». Финансовые показатели не раскрываются.

С февраля московское ООО «Феникс» Грачьи Акопяна и Олега Громакова подало в Арбитражный суд Тамбовской области 13 исков к «Тамбовскому пороховому заводу». Общая сумма требований по ним составляет 407,6 млн руб. Все заявления приняты к производству. Сумма самого крупного иска составляет 179,4 млн руб., самого мелкого — 1,8 млн руб. Содержание требований раскрывается только по одному иску на 31,8 млн руб. Сумма состоит из задолженности завода перед компанией, которая образовалась по договору, заключенному в мае 2022 года, а также неустойки. Судебные заседания по искам пройдут 9, 13, 14, 20, 27 и 29 апреля, а также 6 мая.

По данным картотеки арбитражных дел, «Тамбовский пороховой завод» подал к «Фениксу» три ответных иска с общим размером требований 8,7 млн руб. Два заявления приняты к производству, одно оставлено без движения. Суть требований не раскрывается. Заседание по одному из исков пройдет 22 апреля.

Кабира Гасанова