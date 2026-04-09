Обвиняемого в хищении денег воронежского адвоката отправили под домашний арест

Ленинский райсуд Воронежа отправил под домашний арест до 25 мая известного адвоката Викторию Стукову, обвиняемую в хищении почти 40 млн руб. у клиента (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Об этом сообщили в суде.

По версии следствия, госпожа Стукова взяла на хранение деньги своей клиентки, которая являлась потерпевшей по уголовному делу об обмане под видом оказания «магических» услуг. Как считает региональное управление Следственного комитета, адвокат получила от клиента 15,82 млн руб., € 215,32 тыс., $ 44,76 тыс. и 30 тыс. дирхам. По состоянию на 1 июля прошлого года, эти деньги были эквивалентны сумме в 39,9 млн руб. После того как клиент несколько раз попросила вернуть ей деньги, адвокат якобы заверяла ее, что готова это сделать, но оставила их себе.

После задержания госпожу Стукову заключили под стражу. В марте Ленинский райсуд отказался продлять меру пресечения. Прокуратура добилась пересмотра этого решения, после чего адвоката и поместили под домашний арест.

Уголовное дело о магических услугах было возбуждено прошлым летом. Как рассказывал «Ъ-Черноземье», местная жительница многократно обманывала клиентку, предлагая ей платные ритуалы и магические обряды, направленные на решение проблем, «фактически отсутствующих либо неразрешимых такими методами». По подсчетам следствия, выдававшая себя за экстрасенса женщина таким образом получила 20 млн руб. По ходатайству следствия ее заключили под стражу вместе с ее дочерью. При обысках дома у фигурантки дела были похищены $12 тыс. По обвинению в преступлении впоследствии задержали и заключили под стражу сотрудника регионального МВД. В этом году его отпустили под домашний арест.

