В детской больнице Рыбинска будет работать «реанимационный пост»

Круглосуточный пост реанимации в рыбинском подразделении Областной детской больницы сохраняется. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку сообщений в соцсетях о возможном закрытии детской реанимации в Рыбинске. Ситуацию на месте изучили главный педиатр региона Марина Писарева и главный детский реаниматолог Константин Карпов. В правительстве сообщили, что в отделении анестезиологии и реанимации работали шесть коек, однако их загрузка составляла 20 дней в году. Сейчас речь идет о «реанимационном посте», главной задачей которого будет «стабилизация состояния ребенка при невозможности транспортировки его в головное учреждение в Ярославль».

«Когда на кону стоят жизни маленьких детей, вопросы должно решать только профессиональное сообщество медиков, а не эмоции. Поэтому менять ситуацию в службе мы будем, но поэтапно и планомерно»,— прокомментировала ситуацию и. о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко.

Антон Голицын