Бастрыкин заинтересовался возможным закрытием детской реанимации в Рыбинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку обращений о закрытии реанимационного отделения детской больницы в Рыбинске. Об этом сообщает СУ СКР по Ярославской области.

Указывается, что сообщения поступили в приемную главы СКР во ВКонтакте. Автор обращения рассказал, что госпитализация детей «будет осуществляться в подразделение интенсивной терапии для взрослых, которое не оснащено необходимым оборудованием». О ситуации написали жители в социальных сетях и ярославские СМИ. Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации и доложить о ее результатах.

Как пояснили «Ъ-Ярославль» в правительстве области со ссылкой на главного детского анестезиолога, реаниматолога Ярославской области Константина Карпова, произошла «перемаршрутизация детей из Рыбинска в реанимационное отделение Областной детской больницы (ОДКБ)».

«При невозможности транспортировки обязательной является доставка их в ближайшую медицинскую организацию, которая имеет в своем составе отделение анестезиологии и реанимации и необходимое лечебно-диагностическое оборудование. В Рыбинске медицинской организацией, которая максимально отвечает требованиям, является Рыбинская городская больница №1, в которой развернуто 27 реанимационных коек, 47 коек для оказания медицинской помощи детям различного профиля, а также имеется возможность проведения в круглосуточном режиме всех необходимых исследований»,— привели в правительстве слова Константина Карпова.

