Кубань получит более 900 млн рублей на строительство 6 поликлиник

Правительство РФ выделит Краснодарскому краю 906 млн руб. на реализацию федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», входящего в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». Как сообщили в кабмине, средства будут направлены на строительство шести поликлиник для детей и взрослых.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В общей сложности дополнительные 2 млрд руб. на модернизацию первичного звена здравоохранения получат шесть регионов, включая Якутию, Дагестан, Воронежскую, Ивановскую и Смоленскую области. Общий объем финансирования федерального проекта до 2030 года превышает 447 млрд руб.

Вячеслав Рыжков