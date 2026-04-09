Производство форели в Сочи выросло более чем вдвое

Рыбохозяйственные предприятия Сочи произвели в 2025 году более 2 тыс. т форели, увеличив показатели на 127% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин во время отчета о результатах деятельности.

Одним из главных производителей форели в России является племенной форелеводческий завод «Адлер», основанный в 1967 году. Предприятие разводит пять пород форели, две из которых созданы собственными селекционерами. Завод поставляет посадочный материал и рыбу для товарного выпуска более чем в 30 регионов России, а также в государства Средней Азии и Закавказья.

Алина Зорина