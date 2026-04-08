Fars: Иран закрыл Ормузский пролив после ударов Израиля по Ливану

Нефтяные танкеры, который начали проходить через Ормузский пролив, остановлены из-за нарушения Израилем режима прекращения огня, сообщает иранское агентство Fars. Решение последовало за ударами ЦАХАЛ по Ливану. Других подробностей не приводится. Власти Ирана официально не сообщали о закрытии пролива.

Последствия израильского удара по Бейруту

Последствия израильского удара по Бейруту

Агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщало, что Иран откажется от двухнедельного перемирия, если Израиль продолжит наносить удары по Ливану. Вместе с тем, незадолго до сообщения о закрытии пролива, Иранский Корпус стражей исламской революции заявил об уничтожении беспилотника Hermes 900 в небе над провинцией Фарс. В КСИР назвали проникновение БПЛА в воздушное пространство нарушением перемирия.

Движение через морской коридор началось всего несколько часов назад — в первый день перемирия между США и Ираном. Транзит первого прошедшего через пролив суда был согласован с иранской стороной, сообщали в КСИР. Глава Пентагона Пит Хегсет утверждал, что военнослужащие США будут следить за тем, чтобы движение по проливу оставалось безопасным.