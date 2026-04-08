Иран заявил о перехвате БПЛА и назвал это нарушением перемирия с США

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об уничтожении беспилотника Hermes 900 в небе над провинцией Фарс. В КСИР назвали проникновение БПЛА в воздушное пространство нарушением перемирия.

«Проникновение любого типа американо-сионистских вражеских летательных аппаратов в воздушное пространство страны, даже без проведения военных действий, рассматривается как нарушение режима прекращения огня и будет встречено решительным ответом»,— сообщила пресс-служба КСИР. БПЛА Hermes 900 производит израильская компания Elbit Systems. Такие дроны предназначены для разведки, наблюдения и нанесения ударов.

Президент США Дональд Трамп согласился приостановить удары по Ирану на две недели. Господин Трамп предполагает, что за это время стороны смогут оформить итоговое соглашение. Израиль также объявил о приостановке ударов по республике. Власти Ирана объявили народу о победе в противостоянии с США и Израилем. Переговоры американской и иранской сторон пройдут 10 апреля в столице Пакистана.