Tasnim: Иран откажется от перемирия с США в случае ударов Израиля по Ливану

Власти Ирана откажутся исполнять взятые на себя обязательства по двухнедельному перемирию с США и Израилем, если израильская армия продолжит атаковать объекты на территории Ливана. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на информированный источник.

Собеседник агентства сказал, что США согласились на прекращение огня «на всех фронтах», в том числе в Ливане. Однако Израиль, отметил источник Tasnim, сегодня утром совершил «жестокие нападения на Ливан, явно нарушая режим прекращения огня».

Вооруженные силы Ирана определяют цели для ответа на сегодняшние удары Израиля по Ливану, добавил собеседник агентства. «Если США не смогут обуздать свою свирепую псину в регионе, Иран в исключительных случаях поможет им в этом!», — отметил он.

В Ливане действует военизированная группировка «Хезболла», которая была создана в 1982 году при поддержке Ирана. Сегодня утром, как сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац, армия нанесла авиационные удары по более чем 100 объектам «Хезболлы». Число погибших и пострадавших неизвестно. Министр здравоохранения Ливана Ракан Насередин сказал Al Jazeera, что больницы переполнены.