Иран пропустил первое судно через Ормузский пролив после перемирия с США

Первое судно прошло по Ормузскому проливу после объявленного перемирия между США и Ираном. Транзит был согласован с иранской стороной. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции.

В заявлении Генштаба вооруженных сил Ирана отмечается, что иранская сторона будет внимательно отслеживать перемещения США и Израиля в регионе. «Если они совершат еще одну ошибку, мы расправимся с ними еще более разрушительно и смертоносно, чем прежде»,— отмечается в заявлении. Относительно транзита через Ормузский пролив Иран будет действовать «инициативно и разумно», сообщили в Генштабе

«Мы не представляем и не будем представлять угрозу для стран региона, рекомендуем мусульманским правительствам и народам доверять исламскому Ирану... и сотрудничать в устранении главной угрозы безопасности в регионе и мире — армии США»,— призвал Генштаб вооруженных сил Ирана.

Накануне президент США Дональд Трамп согласился на две недели приостановить удары по Ирану. За это время, по словам господина Трампа, стороны должны достичь соглашения, в том числе по Ормузскому проливу. Израиль также объявил о приостановке ударов по республике. Переговоры США и Ирана планируются 10 апреля в столице Пакистана.