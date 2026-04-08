Ставропольскую биофабрику объединят с другими производителями ветпрепаратов

Президент РФ 30 марта 2026 года подписал указ №208 о создании акционерного общества «Научно-производственное объединение «Российская биологическая промышленная компания»» (НПО «РБПК»). Он опубликован на официальном портале правовой информации.

Новая структура возникнет на базе федерального казенного предприятия «Щелковский биокомбинат». К нему присоединят четыре региональные биофабрики: «Ставропольскую биофабрику», «Армавирскую биофабрику», «Курскую биофабрику — фирму «БИОК»» и «Орловскую биофабрику». Объединение затрагивает Ставропольский край напрямую: местная биофабрика войдет в холдинг без потери мощностей. Предприятие ежегодно выпускает свыше 10 млн доз вакцин против болезней животных.

Указ завершает процесс консолидации, который начался в июле 2025 года. Правительство РФ выступило с предложением о реорганизации после анализа ситуации в ветеринарной фармацевтике. Уход зарубежных компаний с российского рынка вызвал дефицит препаратов и вакцин, усугубленный серым импортом. Объединение предприятий направлено на устранение зависимости от импорта и обеспечение технологической независимости в ветеринарии.

Предприятия сохранят профиль производства: вакцины, диагностикумы и препараты для противоэпизоотических мероприятий. НПО «РБПК» сосредоточится на научно-исследовательских работах в биотехнологиях, разработке новых ветеринарных биопрепаратов и их внедрении в производство. Все акции останутся в федеральной собственности, что повысит эффективность управления активами.

Председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань прокомментировал реорганизацию. Он отметил, что консолидация крупных игроков усилит производственные мощности, расширит логистику и стимулирует инновации. По его словам, объединение закроет потребности отрасли и снизит риски от нелегального импорта. Николай Великдань связал шаг с федеральным проектом «Ветеринарные препараты» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Проект ставит целью к 2030 году обеспечить агропромышленный комплекс ветеринарными препаратами собственного производства на 70% и вакцинами — на 61%. Текущие показатели отстают: доля отечественных средств пока не превышает 50% в ключевых сегментах. Реализация потребует наращивания мощностей в разы и перестройки цепочек поставок. Аналитики прогнозируют рост инвестиций в сектор на 20–30% к 2028 году за счет госфинансирования. Рынок ветфармацевтики в России оценивают в 120 млрд руб. по итогам 2025 года, с долей импорта около 40%.

