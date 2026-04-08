AP: США и Иран заключили перемирие благодаря вмешательству Вэнса и Китая

Согласовать прекращение огня между США и Ираном помогли власти Китая и американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Об этом сообщила корреспондент AP Фарнуш Амири со ссылкой на чиновника одной из стран-посредников.

Джей Ди Вэнс

Фото: Jonathan Ernst / Reuters, Jonathan Ernst / Pool / Reuters

По словам журналистки, господин Вэнс подключился к переговорам поздно вечером 7 апреля, а Китай каким-то образом способствовал тому, чтобы Иран принял условия сделки. Источники AP сообщали, что китайские власти «незаметно использовали свои связи, чтобы найти путь к прекращению огня».

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по Ирану на две недели. Он подтвердил, что принял переданный Тегераном план из 10 пунктов. Иранские предложения предусматривают в том числе разблокировку Ормузского пролива. Израиль на это время также прекратит удары по иранской территории. Переговоры США и Ирана планируются 10 апреля в Пакистане. По данным СМИ, американскую делегацию возглавит Джей Ди Вэнс. В переговорах также могут принять участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер.

Подробности — в материале «Ъ» «Иран ждет удара по току».