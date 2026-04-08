Израиль присоединится к США в прекращении ударов по Ирану

Израиль присоединится к прекращению ударов по Ирану на две недели, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома. Президент США Дональд Трамп сообщил о согласии приостановить боевые действия для продолжения мирных переговоров.

По словам американского президента, Иран предложил «работоспособный» мирный план из 10 пунктов. По его словам, США готовы прекратить удары по Ирану при условии полного и безопасного открытия Ормузского пролива. В течение этих двух недель мирное соглашение будет окончательно оформлено, добавил господин Трамп.