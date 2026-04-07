NYT раскрыла содержание не принятого Трампом плана Ирана из 10 пунктов

Составленный Ираном план мирного урегулирования был передан США 6 апреля через Пакистан. Документ состоял из 10 пунктов, сообщает The New York Times. Американские власти содержание плана не раскрывали, однако президент Дональд Трамп сразу отклонил эти предложения.

В своем плане Иран требовал гарантий последующих ненападений США и прекращения израильских ударов по Ливану и «Хезболле», пишет NYT со ссылкой на высокопоставленных иранских чиновников. Также иранские власти потребовали отмены всех введенных санкций.

Взамен Тегеран предложил снять блокаду Ормузского пролива. При этом иранская сторона хотела ввести плату для коммерческих судов при проходе по морскому пути. Взимаемые средства Иран обещал делить с Оманом, находящимся по другую сторону пролива. Свою половину собранных денег Иран обещал направить на восстановление разрушенной американо-израильскими ударами инфраструктуры — вместо требования компенсаций. Другие положения плана NYT не привел.

Президент США, комментируя иранское предложение, назвал сам факт составления плана «важным шагом», однако «недостаточным». Во вторник, 7 апреля, истекает срок очередного ультиматума Дональда Трампа. Если Иран не разблокирует Ормузский пролив, он обещал ударить по мостам и энергообъектам и превратить Иран в «ад».

Составленное США предложение о 45-дневном прекращении огня, ответом на которое стал иранский план, было двухэтапным. На первом этапе оно предполагало перемирие и открытие Ормузского пролива. Более широкое соглашение могло быть достигнуто примерно через месяц.