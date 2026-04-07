Иран ждет удара по току

Президент Дональд Трамп счел недостаточным ответ Ирана на американские требования и пригрозил «за одну ночь» уничтожить Исламскую Республику. Заявление прозвучало вечером 6 апреля после того, как Вашингтон получил иранское предложение о завершении конфликта, состоящее из десяти пунктов. Тегеран не пугает то, что в ночь на 8 апреля истекает американский мораторий на удары по иранским энергетическим объектам, которое выводит конфликт на новый уровень эскалации. Иранские власти призвали гражданское население создать живой щит вокруг ключевых электростанций. Американцы, со своей стороны, продемонстрировали серьезность своих намерений, ударив по военным объектам на иранском острове Харк.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Дональд Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне, 6 апреля 2026 год

Дональд Трамп провел 6 апреля пресс-конференцию, посвященную ситуации вокруг Ирана. Он назвал ответ Тегерана на предложения Вашингтона об урегулировании конфликта важным, но недостаточным шагом.

«Учитывая мощь нашей армии, у нас есть план, согласно которому все мосты в Иране будут разрушены, все электростанции в Иране будут выведены из строя, они будут гореть, взрываться и никогда больше не будут использоваться»,— пояснил Трамп, имея в виду истекающий в ночь на 8 апреля мораторий на удары по энергетическим объектам Ирана. «Вся страна может быть уничтожена за одну ночь»,— заявил американский лидер, но в то же время пояснил, что не хочет уничтожать всю инфраструктуру Ирана, потому что на ее реконструкцию потребуется столетие.

Отвечая на вопрос журналистов, согласятся ли США с желанием Ирана взимать транзитные сборы с международных торговых судов, проходящих через Ормузский пролив, Дональд Трамп не исключил, что такую плату могли бы взимать и сами американцы.

«Почему бы и нет? Мы победители. Мы одержали победу, а они (иранские власти.— “Ъ”) потерпели военное поражение,— рассудил президент США.— Нам необходимо заключить приемлемое для меня соглашение, и частью этого соглашения будет свободное движение нефти и всего остального».

Мирные предложения Ирана американская сторона получила 6 апреля через посредника в лице Пакистана. Как пояснили иранские источники The New York Times, инициатива состоит из десяти пунктов.

Она включает в себя требования, согласно которым иранская сторона будет взимать плату в размере $2 млн за каждое торговое судно, проходящее через Ормуз (часть средств будет отходить Оману, расположенному по другую сторону пролива). Отдельно в послании говорится о том, что США и Израилю необходимо прекратить военную операцию и предоставить Ирану гарантии дальнейшего ненападения, в то время как американские санкции против Исламской Республики должны быть сняты. Инициатива также предписывает Израилю прекратить боевые действия в Ливане против союзной Ирану группировки «Хезболла».

«На земле» же в течение трех последних дней эскалация конфликта продолжалась. В выходные американская авиация задействовала 30-тонные противобункерные бомбы GBU-57, чтобы уничтожить подземный комплекс КСИР.

А 6 апреля Иран подвергся самой масштабной за неделю волне атак, в результате которых погибло без малого 50 мирных жителей и 58 получили ранения, заявила иранская правозащитная организация HRANA.

7 апреля удары продолжились. Бомбардировке подвергся остров Харк, через который до войны проходило 90% иранского экспорта нефти. Туда в последние недели Иран стягивал дополнительные военные силы, готовясь к возможной высадке американского десанта. На острове были развернуты новые средства ПВО, которые во вторник и попали под американский удар. На территории острова были уничтожены также военные бункеры и склады боеприпасов.

Активизировались и израильские ВВС. Армия обороны Израиля обратилась 7 апреля на фарси к жителям Ирана, предупредив о необходимости в течение дня «воздерживаться от использования поездов и поездок по железной дороге по всей территории Ирана».

После этого предупреждения Израиль обрушил многочисленные и мощные удары по мостам и железнодорожной инфраструктуре противника, повредив в том числе главный автомобильный мост на трассе, связывающей города Тебриз и Зенджан на северо-западе Ирана.

Иранские власти рассчитывают на то, что именно живой щит из гражданского населения защитит объекты инфраструктуры от американо-израильских ударов.

«Приглашаю всю молодежь, деятелей культуры и искусства, спортсменов и чемпионов принять участие в национальной кампании "Живая цепь иранской молодежи за светлое будущее",— написал за день до истечения американского ультиматума секретарь Высшего совета молодежи и подростков Ирана Алиреза Рахими в соцсети X.— У электростанций по всей стране, независимо от убеждений и вкусов, мы встанем рука об руку, чтобы заявить: нападение на общественную инфраструктуру — это военное преступление».

В Тегеране убеждены: массированные американо-израильские бомбардировки не выведут из строя всю его энергетическую инфраструктуру. Как заявил член комитета по энергетике иранского парламента Реза Сепехванд, страна не может столкнуться с полным отключением электроэнергии.

В Иране действует кольцевая линия электропередачи, которая гарантирует бесперебойное электроснабжение в большинстве районов вопреки повреждениям, считают местные власти.

«Мы не начинали и не будем начинать атаки на гражданские объекты (Израиля и арабских стран, на территории которых размещены базы США.— “Ъ”), но не будем медлить с ответными действиями на подлую агрессию против нашей гражданской инфраструктуры,— пообещал КСИР в своем заявлении 7 апреля.— Сделаем с инфраструктурой США и их партнеров так, что Америка и ее союзники на долгие годы будут лишены нефти и газа региона». КСИР подчеркнул, что ранее придерживался «принципов добрососедства» при выборе военных целей, однако нынешний виток конфронтации с США и Израилем приведет к выходу боевых действий за пределы ближневосточного региона.

Нил Кербелов