ISNA: делегацию Ирана на переговорах с США возглавит спикер парламента Галибаф

Иранскую делегацию на переговорах с США возглавит спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Об этом сообщило иранское агентство ISNA.

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Согласно информации ISNA, американскую делегацию возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс. Ранее о том же сообщил телеканал CNN. По его данным, в переговорах от Вашингтона также примут участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф и бизнесмен, зять президента Джаред Кушнер. Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил, что встреча состоится 10 апреля в столице Пакистана Исламабаде.

Дональд Трамп сегодня подтвердил, что американская сторона готова приостановить удары по Ирану на две недели. Израиль поддержал это решение, однако подчеркнул, что Тель-Авив не перестанет наносить удары по Ливану. По словам Дональда Трампа, Тегеран и Вашингтон продвинулись в мирном урегулировании, и в течение этих двух недель соглашение будет оформлено окончательно.