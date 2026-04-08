Лидер фракции ЕР в гордуме Екатеринбурга планирует перейти в областной парламент

Руководитель фракции «Единая Россия» в Екатеринбургской городской думе Алексей Вихарев направил документы на участие в предварительном голосовании (праймериз) партии по отбору кандидатов на выборы в заксобрание Свердловской области. Как сказано на сайте объединения, политик планирует избраться в региональный парламент по списку партии от Орджоникидзевской территориальной группы. Конкуренцию господину Вихареву, по данным на 8 апреля, составит инженер компании «Праксэа Рус» по проектам промышленного строительства Константин Лысов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Алексей Вихарев Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Константин Лысов Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Следующая фотография 1 / 2 Алексей Вихарев Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Константин Лысов Фото: сайт предварительного голосования «Единой России»

Алексею Вихареву 41 год, в 2006 год он окончил Институт прокуратуры Уральской государственной юридической академии по специальности «Юриспруденция», в 2011-м сдал квалификационный экзамен на присвоение статуса адвоката, в 2021-м окончил Уральский федеральный университет (УрФУ) по специальности «Программная инженерия».

Алексей Вихарев с 2011 года занимается адвокатской деятельностью в области гражданского права, защиты интересов граждан. В 2020 году возглавил региональное отделение Российского экологического общества в Свердловской области.

Господин Вихарев впервые избрался в гордуму Екатеринбурга от «Единой России» по одномандатному округу №15 в 2018 году (получил 7 тыс. голосов избирателей), опередив самовыдвиженца Владимира Нагибина (3,8 тыс.) и кандидата от КПРФ Дениса Порядина (2,6 тыс.). В 2023 году получил мандат по итогам голосования в одномандатном округе №19, кандидаты от «Яблока» Анастасия Павлова (809) и от КПРФ Игорь Изюрьев (749) заняли второе и третье места соответственно. В том же году Алексей Вихарев возглавил фракцию «Единой России» в гордуме, вошел в состав комиссий по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию и по бюджету и экономической политике.

Выборы в заксобрание Свердловской области IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. Сегодня интересы «Единой России» в региональном парламенте представляют 32 депутата, КПРФ — девять, «Справедливой России — Патриотов — За правду» — четыре, ЛДПР — двое, «Новых людей» — двое.

«Единая Россия» начала регистрацию претендентов на праймериз 11 марта. Политики смогут выдвинуть свою кандидатуру до 30 апреля. Регистрация избирателей на праймериз начнется 20 апреля и завершится 29 мая, а само голосование пройдет с 25 по 31 мая. Окончательный список кандидатов, отобранных по итогам праймериз, единороссы планируют утвердить в июне.

Василий Алексеев