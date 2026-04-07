Главные новости за 7 апреля. Кавказ

В Дагестане после гибели людей во время паводка возбудили уголовное дело о халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, ответственные должностные лица ряда муниципальных образований не организовали перекрытие дорог. В результате транспортные средства, выехавшие на дорогу, утонули. Пассажиры погибли.

По предварительным подсчетам, ущерб сельскому хозяйству Дагестана от паводка составил порядка 660 млн руб. Стихийное бедствие нанесло ущерб сельскому хозяйству республики в 16 муниципальных районах. Пострадали сельхозугодья, виноградники, а также животные, особенно в личных подсобных хозяйствах.

Из-за сильных ливней и связанных с ними ЧП в Дагестане ввели режим ЧС регионального характера. В ближайшее время режим повысят до федерального уровня.

В Ставропольском крае нашли захоронение мирных жителей, которые погибли от рук фашистов. В захоронении в окрестностях хутора Дыдымкина обнаружили останки более 70 человек. Сейчас проводятся судебные экспертизы и ведется поиск родственников.

В Ессентуках передано в суд дело о повреждении объекта культурного наследия (ч. 2 ст. 243 УК РФ). По данным следствия, 46-летний собственник земли, на которой располагался объект культурного наследия федерального значения «Курган Золотушка I» (3000-1000 лет до н.э.), провел на участке земельные работы.