Жителя Ессентуков будут судить за повреждение древнего кургана

В Ессентуках передано в суд дело о повреждении объекта культурного наследия (ч. 2 ст. 243 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

По данным следствия, 46-летний собственник земли, на которой располагался объект культурного наследия федерального значения «Курган Золотушка I» (3000-1000 лет до н.э.), провел на участке земельные работы.

«В результате произошло повреждение объекта археологического наследия. Незаконные действия обвиняемого повлекли за собой необходимость проведения охранно-спасательных археологических полевых работ стоимостью более 27 млн руб.»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева