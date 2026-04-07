На Ставрополье нашли захоронение мирных жителей, погибших во время ВОВ

В Ставропольском крае нашли захоронение мирных жителей, которые погибли от рук фашистов. Об этом сообщили в СУ СК России.

В захоронении в окрестностях хутора Дыдымкина обнаружили останки более 70 человек. Сейчас проводятся судебные экспертизы и ведется поиск родственников.

Как отметил руководитель управления общественно-политической работы, председатель Штаба, Герой России Сергей Петров, в СКР создали 86 поисковых отрядов, в том числе во всех образовательных организациях ведомства. Проводится активная работа, направленная на увековечение памяти жертв Великой Отечественной войны.

Мария Хоперская