Ущерб сельскому хозяйству Дагестана от паводка оценили в 660 млн рублей

По предварительным подсчетам, ущерб сельскому хозяйству Дагестана от паводка составил порядка 660 млн руб. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на совещании по ликвидации последствий паводка в республике, которое провел президент РФ Владимир Путин.

Стихийное бедствие нанесло ущерб сельскому хозяйству республики в 16 муниципальных районах. Пострадали сельхозугодья, виноградники, а также животные, особенно в личных подсобных хозяйствах.

«Цены на основные продукты питания в Дагестане стабильные. Если вдруг будут возникать дефициты, мы, соответственно, будем подключаться. Пока таких ситуаций нет в районах»,— отметила Оксана Лут.

Из-за паводка пострадала и мелиоративная сеть республики. На нее пришлось более 300 млн кубометров стоков, Это свыше трети годового штатного объема.

Мария Хоперская

Доставка питьевой воды для местных жителей

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Пострадавший от подтопления дом

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин

Подтопленная улица в Махачкале

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных

Подтопленная улица в Махачкале

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин

Река Маносозень, протекающая по территории Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Улица Перова в Махачкале, где из-за подмыва грунта обрушились часть многоквартирного дома и трехэтажная пристройка к шестиэтажке

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Более 6,2 тыс. человек пострадали в результате наводнений

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

В регионе развернуто 55 пунктов временного размещения, в которых на данный момент находятся более 700 человек

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

В Дербентском районе эвакуировали несколько тысяч человек из-за прорыва плотины

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Поврежденные из-за подтопления автомобили в городе Избербаш

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Проливные дожди обрушились на регион 27–28 марта и вызвали масштабные подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Число жертв непогоды в регионе достигло четырех

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Затопленный частный дом в Махачкале

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Движение автотранспорта временно закрыто на 14 участках дорог

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Последствия наводнения в селе Михайловка

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Разрушенная дорога в селе Михайловка

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Работы по ликвидации последствий наводнения

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Двор частного дома в селе Михайловка

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин

Местные жители справляются с последствиями наводнения после схода воды

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

