Ущерб сельскому хозяйству Дагестана от паводка оценили в 660 млн рублей
По предварительным подсчетам, ущерб сельскому хозяйству Дагестана от паводка составил порядка 660 млн руб. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на совещании по ликвидации последствий паводка в республике, которое провел президент РФ Владимир Путин.
Стихийное бедствие нанесло ущерб сельскому хозяйству республики в 16 муниципальных районах. Пострадали сельхозугодья, виноградники, а также животные, особенно в личных подсобных хозяйствах.
«Цены на основные продукты питания в Дагестане стабильные. Если вдруг будут возникать дефициты, мы, соответственно, будем подключаться. Пока таких ситуаций нет в районах»,— отметила Оксана Лут.
Из-за паводка пострадала и мелиоративная сеть республики. На нее пришлось более 300 млн кубометров стоков, Это свыше трети годового штатного объема.