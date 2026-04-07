Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Дагестане после гибели людей во время паводка возбудили уголовное дело о халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по Республике.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, ответственные должностные лица ряда муниципальных образований не организовали перекрытие дорог. В Дербентском районе два автомобиля выехали на затопленные участки дорог. Транспортные средства утонули. Пассажиры, в том числе несовершеннолетние, погибли.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.

Мария Хоперская

