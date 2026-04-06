Россия почти на четверть нарастила экспорт дизтоплива из балтийских портов

Россия экспортировала в марте 1,78 млн т дизельного топлива из балтийских портов. Это на 22% больше месяц к месяцу и на 34% — год к году, сообщает РБК со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Опрошенные изданием эксперты объяснили динамику блокировкой Ормузского пролива.

Большая часть дизтоплива — около 1,16 млн т — была отгружена в марте в порт Приморск. Через порт Усть-Луга было экспортировано 400 тыс. т. Это на 80% больше месяц к месяцу и вдвое больше год к году, следует из данных ЦЦИ.

23 марта при налете беспилотников в порту Приморск загорелись емкости с нефтепродуктами. При повторной атаке 5 апреля был поврежден один из участков нефтепровода в районе порта. Порт Усть-Луга получил повреждения 31 марта при ударе БПЛА. До этого объект неоднократно подвергался атакам. По оценкам ЦЦИ, ситуация с повреждением портов может привести к снижению внешних поставок нефтепродуктов.

С 1 апреля в России действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка. Вице-премьер Александр Новак назвал приоритетом обеспечение внутреннего рынка нефтепродуктами для стабилизации цен после эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ситуация на мировом топливном рынке осложнилась после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. Блокировка Ормузского пролива спровоцировала рост мировых цен на топливо и перебои в поставках энергоносителей. США разрешили России продавать нефть и нефтепродукты, загруженные на суда до 12 марта. Лицензия действует до 11 апреля.