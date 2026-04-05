Участок нефтепровода в районе порта Приморск поврежден БПЛА

Над Ленинградской областью утром сбили 19 БПЛА. Обломки повредили один из участков нефтепровода в районе порта Приморск, идет безопасное выгорание из перекрытой трубы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Опасность БПЛА в Ленобласти объявили сегодня около 5 утра по московскому времени. К 7:20 мск над регионом сбили 17 беспилотников. Александр Дрозденко сообщил, что обломки, по предварительным данным, упали в нескольких местах на территории области. Пострадавших нет. Аэропорт Пулково приостанавливал работу с 5:01 мск, в 7:41 мск он стал принимать и отправлять рейсы по согласованию с органами. К 8:14 мск аэропорт возобновил работу в обычном режиме.

23 марта из-за налета беспилотников в порту Приморск загорелись емкости с нефтепродуктами. Порт Усть-Луга в предыдущий раз был поврежден 31 марта во время очередной атаки на объект.