Над Ленинградской областью сбили более 60 БПЛА со вчерашнего дня

В Ленинградской области менее чем за сутки силы ПВО уничтожили более 60 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram. О пострадавших не сообщается.

Как отметил господин Дрозденко, один из беспилотников при падении повредил опору линии электропередачи около поселка Ермилово Выборгского района. На месте падения тушат загоревшуюся сухую траву. По словам главы региона, отражение атаки продолжается. Также Александр Дрозденко сообщал, что один из беспилотников повредил емкость с топливом в порту Приморска. Произошел пожар, сотрудников порта эвакуировали.

Опасность атаки БПЛА в Ленинградской области была объявлена вчера около 16:00 мск. К утру 23 марта в аэропорту Пулково более 100 рейсов отменили или перенесли.