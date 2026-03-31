Порт Усть-Луга был поврежден при налете БПЛА на Ленинградскую область

При налете БПЛА на Ленинградскую область минувшей ночью повреждения получил порт Усть-Луга. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

По словам господина Дрозденко, над областью к 6:00 мск сбили 38 беспилотников. Пострадали один взрослый и двое детей. Госпитализация не потребовалась: их отпустили домой после осмотра и оказания медицинской помощи. При атаке БПЛА было повреждено остекление в трех жилых домах (до 30 квартир), а также в двух кабинетах школы и здании Центра соцзащиты.

Усть-Луга — порт в Кингисеппском районе Ленинградской области вблизи одноименного поселка. Он работает как один из основных узлов экспортной перевалки топлива. В предыдущий раз порт был атакован 29 марта, возник пожар. До этого — 25 марта.