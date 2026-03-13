США разрешили России в течение месяца продавать нефть с танкеров
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выпустило лицензию, которая позволяет России продавать нефть и нефтепродукты, загруженные на суда до 12 марта.
«Генеральная лицензия 134, разрешающая поставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения, загруженных на суда по состоянию на 12 марта 2026 года»,— написано в документе.
Лицензия действует в период с 12 марта по 12 апреля.
Министр финансов США Скотт Бессент указал, что разрешение на продажу касается только нефти, которая «уже находится в пути». Цель выданной лицензии – увеличение глобального охвата существующих поставок топлива. «Эта узконацеленная краткосрочная мера … не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству»,— добавил господин Бессент в соцсети X.
5 марта США выдали Индии 30-дневную лицензию на закупку российской нефти, которая уже загружена в танкеры.
Подробнее — в материале «Ъ» «Отлив в проливе».