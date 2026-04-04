Главные новости за 4 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

Впервые за пять лет АО «Фирма "Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева"» бывшего губернатора Краснодарского края показало убыток. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2025 года убыток предприятия составил 13,1 млрд руб. при выручке 85,6 млрд руб.

По состоянию на начало апреля 2026 года готовность нового аэровокзального комплекса в Краснодаре — крупнейшего транспортного проекта на юге России — превышает 46%.

В навигацию 2026 года на маршруте Сочи—Сухум выйдет судно на подводных крыльях «Космонавт Павел Попович». Запущенная в 2025 году «Комета 120М» была загружена в среднем, судя по последним рейсам, на 95%.

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» на своем паркете со счетом 88:67 взял верх над московским МБА-МАИ в рамках Единой лиги ВТБ. В следующем туре Единой лиги ВТБ южане 7 апреля сыграют в Москве с лидером чемпионата — ЦСКА.

В 2026 году компания «Аэродинамика» (управляет аэропортами Сочи, Краснодара и Анапы) анонсировала презентацию мастер-плана, предполагающего трансформацию аэропорта Анапы в современный международный транспортный узел.

Жители Краснодара в своем большинстве поддерживают инициативу лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова ввести в России запрет на деятельность микрофинансовых организаций (МФО) и провести амнистию по безнадежным долгам. Таковы результаты опросе SuperJob. По данным агентства, идею запрета МФО поддерживают 69% краснодарцев.