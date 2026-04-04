Аэропорт Анапы трансформируют в международный транспортный узел

В 2026 году компания «Аэродинамика» (управляет аэропортами Сочи, Краснодара и Анапы) анонсировала презентацию мастер-плана, предполагающего трансформацию аэропорта Анапы в современный международный транспортный узел. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщил генеральный директор ООО «Аэродинамика» Алексей Старостин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Международного аэропорта Анапа Фото: пресс-служба Международного аэропорта Анапа

«Итоговая концепция, которая станет “дорожной картой” масштабной модернизации, будет представлена к концу 2026 года. Наши фундаментальные ценности — безопасность, качество сервиса и технологическое лидерство. Все наши проекты нацелены на то, чтобы миллионы пассажиров путешествовали через аэропорты “Аэродинамики” с максимальным комфортом»,— заявил господин Старостин.

Он также сообщил, что в аэропорту Анапы уже построено железнодорожное полотно от станции Витязево до нового терминала, обустроена пассажирская платформа и построено здание станции «Аэропорт Анапа». Вторым этапом развития транспортной инфраструктуры воздушной гавани станет строительство линии «Станция Анапа — Аэропорт Анапа — Тамань Пассажирская».

«Платформу и аэровокзал соединят крытые пешеходные галереи по технологии “сухой пассажир”, чтобы пересесть из поезда в самолет, не попадая под дождь или палящее солнце. «В перспективе поезда смогут следовать через аэропорт Анапа прямо в соседние регионы, города Краснодарского края и Ростовской области»,— резюмировал Алексей Старостин.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что в феврале 2026 года исполнилось четыре года с момента закрытия аэропорта в Анапе. Вместе с тем в июле 2025 года работу возобновил аэропорт Геленджика, в сентябре — Краснодара. В конце 2025 года министр транспорта России Андрей Никитин сообщил, что в южных и центральных регионах страны в ближайшее время могут снять ограничения на полеты. В частности, речь шла и о возможной открытии анапского аэропорта. В пресс-службе холдинга «Аэродинамика» сообщили, что готовы к возобновлению полетов в Анапе, но в адрес воздушной гавани не поступало соответствующих распоряжений.

Василий Хитрых