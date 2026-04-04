Новый аэровокзальный комплекс в Краснодаре готов почти наполовину

По состоянию на начало апреля 2026 года готовность нового аэровокзального комплекса в Краснодаре — крупнейшего транспортного проекта на юге России — превышает 46%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил генеральный директор ООО «Аэродинамика» Алексей Старостин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба международного аэропорта Краснодар Фото: пресс-служба международного аэропорта Краснодар

По его словам, возобновление работы Международного аэропорта Пашковский в Краснодаре стало главным событием 2025 года для группы «Аэродинамика». Он, напомним, вновь начал обслуживать пассажиров 17 сентября 2025 года после почти четырехлетнего перерыва. В первый же день работы воздушной гавани были запущены внутреннее и международное сообщение, началось обслуживание рейсов из Москвы и Стамбула.

«Для туристического рынка это событие стало переломным: на фоне высокого спроса на отдых в регионе логистика на юг России, в том числе к курортам азово-черноморского кластера, стала проще. Всего за три с половиной месяца (сентябрь—декабрь) он обслужил 722,6 тыс. пассажиров, показав огромный потенциал спроса»,— рассказал господин Старостин.

Он рассказал, что после возобновления работы аэропорта Краснодар компания «Аэродинамика» начала реализацию там проекта развития мультимодальных перевозок. В планах открытие автостанции в аэропорту Краснодар, до 70 отправлений в день более чем на 40 направлениях.

«Механизм мультимодальных перевозок по единому билету работает на юге России не первый год. Оформить его можно через агентскую сеть ТКП или на сайтах онлайн-агрегаторов — при покупке авиабилета пассажиру сразу предлагают готовый комбинированный маршрут. Например, на маршруте из Красноярска в Анапу пересадка на автобус в аэропорту Сочи уже заложена в маршрут. Все стыковки рассчитаны так, что от выхода из терминала до посадки в автобус не больше 300 метров. И даже если самолет задерживается — стыковка на автобус сохранится»,— рассказал Алексей Старостин.

Василий Хитрых