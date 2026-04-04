Больше половины жителей Краснодара поддерживают полный запрет МФО

Жители Краснодара в своем большинстве поддерживают инициативу лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова ввести в России запрет на деятельность микрофинансовых организаций (МФО) и провести амнистию по безнадежным долгам. Таковы результаты опросе SuperJob. По данным агентства, идею запрета МФО поддерживают 69% краснодарцев.

Согласно опросу, полный запрет деятельности МФО с амнистией долгов поддерживают 54% опрошенных жителей Краснодара, а 15% выступают только за запрет работы микрофинансовых организаций. Еще 6% респондентов поддерживают исключительно списание долгов. Категорически против инициативы высказались 5% участников опроса.

В пресс-службе SuperJob отмечают, что мужчины чаще женщин поддерживают полный запрет МФО с амнистией, а женщины в два раза чаще мужчин поддерживают только амнистию долгов без запрета организаций. Инициативу поддерживают 57% краснодарцев до 35 лет и только 9% в возрастной категории 45+.

Чаще за полный запрет МФО с амнистией выступают респонденты со средним профессиональным образованием, реже — обладатели высшего образования. Высокий уровень поддержки полного запрета с амнистией зафиксирован в группе с доходом от 150 тыс. руб. Горожане с заработком 100–150 тыс. руб. чаще выступают за запрет МФО без амнистии долгов.

Среди клиентов МФО полный запрет с амнистией поддерживают 69%, среди тех, кто не обращался в такие организации,— 43%.

