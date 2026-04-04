Агрокомплекс имени Ткачева ушел по итогам 2025 года в убыток на 13,1 млрд рублей

Впервые за пять лет АО «Фирма "Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева"» бывшего губернатора Краснодарского края показало убыток. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2025 года убыток предприятия составил 13,1 млрд руб. при выручке 85,6 млрд руб.

За год выручка агрокомплекса также снизилась на 7,2 млрд руб. (в 2024 году — 92,75 млрд руб.). Чистая прибыль общества в 2024 году составляла 6,7 млрд руб., в 2023-м — 13,8 млрд руб., в 2022-м — 10,7 млрд руб., в 2021-м — 8,6 млрд руб., следует из отчетности компании.

Кредиторская задолженность АО на 31 декабря 2025 года составила 11,7 млрд руб., снизившись за год на 3,3 млрд руб. (в 2024-м — 15 млрд руб.). Дебиторская задолженность предприятия на конец минувшего года составила 23,7 млрд руб., незначительно увеличившись за год (в 2024-м — 22,4 млрд руб.). В целом пассивы агрокомплекса имени Ткачева на конец минувшего года выросли до 221,8 млрд руб.

Согласно информации системы Rusprifile, АО «Фирма "Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева"» находится в процессе реорганизации с ограничениями по управлению. Компания была основана в 1993 году и ведет деятельность в сфере смешанного сельского хозяйства. С 2012 года организацией руководит генеральный директор Евгений Хворостина. Деятельность организации регулируется рядом лицензий, включая розничную продажу алкоголя, медицинскую деятельность, эксплуатацию опасных производственных объектов и перевозку пассажиров, что указывает на диверсифицированный и поднадзорный характер бизнеса.

По данным «СПАРК-Интерфакс», из позитивных факторов:

валовая рентабельность общества выше среднеотраслевого значения на 170,31%;

рентабельность продаж превышает среднеотраслевой уровень на 138,84%;

рентабельность продаж превышает среднерегиональную норму на 194,75%;

чистая норма прибыли выше среднерегионального уровня на 113,27%;

валовая рентабельность превышает среднерегиональное значение на 66,79%.

Из негативных факторов:

прослеживается сокращение чистой нормы прибыли на 312,17%;

коммерческие и управленческие расходы к выручке выше среднеотраслевого показателя на 95,05%.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Арбитражный суд Краснодарского края отклонил иск АО «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» о признании незаконным отказа департамента имущественных отношений региона исключить из перечня особо ценных продуктивных сельхозугодий 33 участка в Выселковском районе общей площадью около 360 га. На спорных участках располагаются производственные мощности агрохолдинга и административное здание концерна в станице Выселки. Их общая кадастровая стоимость составляет 398,1 млн руб. Участки получили статус особо ценных в 2005 году распоряжением губернатора Александра Ткачева.

АО «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» зарегистрировано в 1993 году и объединяет 28 сельхозпредприятий. По данным BEFL, к апрелю 2025 года земельный банк компании составил 1,23 млн га против 1,12 млн га годом ранее.

Дмитрий Михеенко