«Локомотив-Кубань» переиграл МБА-МАИ

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» на своем паркете со счетом 88:67 взял верх над московским МБА-МАИ в рамках Единой лиги ВТБ.

В минувшем туре «железнодорожники» потерпели обидное поражение в Казани от УНИКСа с разницей –8 очков, а москвичи крупно уступили ЦСКА — 35. Кубанцы намеревались вернуться на победный путь, а сделать это при своих болельщиках было вдвойне приятно.

Южане достаточно быстро забрали инициативу, продемонстрировали превосходство в комбинационной игре и обеспечили себе комфортные +8 после первого отрезка. Во второй четверти хозяевам в какой-то момент удалось совершить рывок и уйти на большой перерыв с весомым преимуществом — 50:31. После отдыха баскетболисты МБА-МАИ собрались, добавили агрессии в защите, но в относительной равной борьбе отыграть столь весомое отставание им так и не удалось. В итоге — успех «Локомотива-Кубань» со счетом 88:67. Краснодарцы досрочно гарантировали себе четвертое место в регулярном чемпионате.

Самым результативным игроком в составе «Локомотива-Кубань» стал Патрик Миллер, который набрал 21 очко. В активе Всеволода Ищенко 14 очков. После 36 матчей подопечные Томислава Томовича занимают четвертое месте в турнирной таблице. В следующем туре Единой лиги ВТБ южане 7 апреля сыграют в Москве с лидером чемпионата — ЦСКА.

Евгений Леонтьев