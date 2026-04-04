Предприниматели Кисловодска получили 180 уведомлений о нарушении дизайн-кода

С начала 2026 года в Кисловодске выдано 180 уведомлений о нарушении дизайн-кода, составлен 41 протокол, устранено 57 нарушений. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Евгений Моисеев.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

После получения уведомления предприниматель должен устранить нарушение в течение трех рабочих дней. В противном случае должностных лиц ждет штраф от 10 до 20 тыс. руб., юридических лиц — от 35 до 70 тыс. руб., граждан — от 3 до 5 тыс. руб.

Глава города попросил предпринимателей серьезно отнестись к требованию.

Наталья Белоштейн

