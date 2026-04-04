Для благоустройства в 2027 году в Ставрополе выберут одну территорию из семи

В Ставрополе завершился прием идей по благоустройству территорий в 2027 году. За время отбора поступило 16,5 тыс. заявок. Из них сформировали перечень из 7 общественных территорий, но для благоустройства выберут только одну. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ

В список территорий вошли скверы у школ № 41, 47, 39, детсада №85, пересечение Севрюкова и Мутнянской, проезд Врачебный и площадка у кинотеатра «Мир».

«В списке — как локации, предложенные в прошлом году, так и новые пространства. На голосовании вместе выберем ту, которую сделаем комфортнее»,— цитирует пресс-служба главу Ставрополя Ивана Ульянченко.

Голосование пройдет с 21 апреля по 12 июня. С полным списком можно ознакомиться на сайте администрации.

Наталья Белоштейн