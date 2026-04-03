В Лазаревском районе достроили школу на 1100 мест

Строительство школы на 1,1 тыс. мест в Лазаревском районе Сочи завершено. Об этом заявил мэр города Андрей Прошунин в своем официальном аккаунте в социальных сетях.

Новая школа располагается на улице Малышева. В мэрии Сочи сообщили, что первый этап строительства учебного учреждения был закончен в конце 2025 года, а разрешение на ввод в эксплуатацию объект получил 31 марта 2026 года.

«В ближайшее время классы и учебные кабинеты будут оснащены мебелью и современной электронной техникой, спортивные залы — инвентарем, а помещения пищеблока — всем необходимым для организации полноценного питания учащихся»,— подчеркнул Андрей Прошунин.

Школу планируют открыть 1 сентября, ей могут присвоить имя дважды Героя Советского Союза Павла Михайловича Камозина. Учебное заведение будет осуществлять деятельность под номером 101, соответствующий вопрос обсудят на апрельской сессии городского собрания Сочи.

Согласно сведениям единой информационной системы «Закупки», на проектно-изыскательские работы и строительство школы на улице Малышева в Лазаревском районе выделили 1,073 млрд руб. в 2022 году. Закупка осуществлялась из средств муниципального бюджета.

София Моисеенко