Жителям Сочи смягчили наказание за мошенничество под видом участия в торгах

Четвертый кассационный суд смягчил наказание двоим жителям Сочи, которые признаны виновными в реализации мошеннической схемы под видом участия в торгах. Об этом заявили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Адвокат одной из осужденных ранее подал кассационную жалобу, пытаясь оспорить законность судебных решений. Согласно материалам дела, в период с 2019 по 2022 год участники преступной группы Эвелина П. и Елена Ф. ввели в заблуждение 28 человек и получили от них более 200 млн руб. Центральный районный суд Сочи установил, что женщины заявляли гражданам об имеющейся у них возможности влиять на результаты торгов, которые осуществляются специализированным фондом.

Подсудимым передали свыше 200 млн руб. для покупки на торгах автомобилей, объектов недвижимости и земельных участков ниже рыночной стоимости. Впоследствии участники преступной группы предоставляли «клиентам» фиктивные документы о лотах и торгах.

Центральный районный суд Сочи признал фигуранток виновными в мошенничестве, им вменили наказание в виде десяти лет колонии общего режима. Решение поддержал Краснодарский краевой суд, но осужденные утверждали, что их вина не доказана, а наказание являлось, по мнению фигуранток, чрезмерно суровым.

Кассационный суд рассмотрел дело и признал вину осужденных доказанной. Он также пришел к выводу о несправедливости приговора из-за его суровости. Одной фигурантке дела снизили срок лишения свободы до шести лет, другой — до семи лет.

