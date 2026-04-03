На мусорных площадках в Сочи установят камеры

В Сочи испытали систему автоматического контроля за нарушениями на контейнерных площадках, об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Система фото- и видеофиксации нарушений тестируется на 20 контейнерных площадках города, в ее функции включен искусственный интеллект. В мэрии Сочи заявили, что оборудование автоматически распознает автомобили, блокирующие проезд к площадке, фиксирует парковку на газонах и факты вывоза мусора вне контейнеров.

Точность считывания номеров составляет не менее 95%, камеры работают в круглосуточном режиме. Сейчас мэрия Сочи формирует адресный перечень для установки средств фиксации.

София Моисеенко