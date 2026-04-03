В аэропорту Сочи задержано более 20 рейсов
В аэропорту Сочи, по данным на 10:20 мск, задержано 23 рейса на прилет и на вылет. Информация об этом размещена на онлайн-табло авиагавани.
На вылет задерживаются девять рейсов. Они должны направиться в Омск, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Москву, Самару, Томск и Екатеринбург.
На прилет задерживаются 14 рейсов из Казани, Чебоксар, Санкт-Петербурга, Казани, Москвы, Тбилиси, Самары, Уфы и Нижнего Новгорода. Отмененных рейсов нет.
С 20:42 мск 2 апреля в аэропорту Сочи сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ранее они вводились для обеспечения безопасности полетов.