Началось строительство второго этапа кладбища в Краснодаре за 541 млн рублей

В Краснодаре приступили к реализации второго этапа строительства нового городского кладбища в хуторе Копанском. Как сообщили «Эксперту Юг» в администрации города, подрядчиком выступает компания «Веста», стоимость муниципального контракта составляет 541 млн руб., завершить работы планируется до 30 декабря 2026 года.

Речь идет о подготовке участка площадью порядка 33 га под захоронения. Контракт был заключен в октябре 2025 года. В настоящее время подрядчик выполняет первичные строительные работы, включая устройство бортовых камней, выемку грунта, уплотнение основания и формирование первого слоя песчано-гравийной смеси.

Проект реализуется поэтапно: первая очередь кладбища площадью 18,5 га уже введена в эксплуатацию. На этом участке были обустроены подъездные дороги с асфальтовым покрытием, проведены инженерные коммуникации, включая системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Кладбище в хуторе Копанском, расположенное примерно в 26 км от Краснодара, рассматривается как основной резерв для развития городской похоронной инфраструктуры. Всего проект включает восемь этапов, первый из которых был завершен еще в 2018 году. По оценкам властей, ресурс объекта рассчитан на 50–70 лет эксплуатации.

Параллельно прорабатывается создание кремационного комплекса, который планируется реализовать в формате государственно-частного партнерства с участием ООО «Мемориал Юг». В администрации уточняют, что в настоящее время продолжаются процедуры по предоставлению инвестору земельного участка.

Необходимость расширения инфраструктуры захоронений в Краснодаре обусловлена исчерпанием ресурсов действующих кладбищ. По данным мэрии, их совокупная площадь составляет около 600 га, при этом большинство участков близки к заполнению. В этой связи городские власти также рассматривают возможность строительства нового кладбища в станице Старокорсунской и дальнейшего расширения территории некрополя в Копанском.

Вячеслав Рыжков