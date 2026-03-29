Главные новости за 23–29 марта. Кавказ

Задолженность жителей Ставропольского края по потребительским кредитам сократилась на 2,1% за год и составила 254,1 млрд рублей на 1 февраля 2026 года.

Верховный суд Дагестана отстранил главу Рутульского района республики. Прокуратура Дагестана провела проверку и выявила, что глава Рутульского района Магомед Алекберов входил в состав учредителей коммерческой организации, хотя антикоррупционное законодательство запрещает это муниципальным служащим.

Фонд развития промышленности Ставропольского края в 2025 году выделил более 215 млн руб. на восемь инвестиционных проектов, сообщили в региональном минпроме.

Арбитражные суды СКФО за 2024–2026 годы взыскали с руководителей компаний около 600 млн руб. Из 72 завершенных дел региональные суды полностью или частично удовлетворили претензии в 40 случаях, это 55,5%.

Министр энергетики Ставропольского края Иван Ковалев задержан по обвинению в превышении должностных полномочий. Согласно материалам дела, в 2023 году Ковалев передал в аренду студенческие домики в Сочи без проведения конкурса. Недвижимость получил бизнесмен, являющийся старым знакомым министра.

На Ставрополье с 13 по 26 марта в ходе проверок было выявлено 657 нарушений в сфере миграционного законодательства. По фактам нарушений возбудили 16 уголовных дел, а также выявили троих иностранцев, находящихся в федеральном розыске.

За два дня из подтопленных районов в Дагестане эвакуировали более 3,3 тыс. человек, в том числе 1033 детей. В республике вторые сутки продолжается устранение последствий непогоды – из-за сильных дождей, подтоплений и оползней без энергоснабжения все еще остаются около 65 тыс. жителей 30 районов и частично четырех городов.