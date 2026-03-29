В Дагестане за два дня из-за погоды эвакуировали 3,3 тысячи человек

За два дня из подтопленных районов в Дагестане эвакуировали более 3,3 тыс. человек, в том числе 1033 детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В республике вторые сутки продолжается устранение последствий непогоды – из-за сильных дождей, подтоплений и оползней без энергоснабжения все еще остаются около 65 тыс. жителей 30 районов и частично четырех городов: Махачкала, Кизляр, Каспийск и Хасавюрт. В пик отключений в субботу количество достигало более 560 тыс. человек. Закрыты 16 участков автомобильных дорог, по шести из них движение в ограниченном режиме, по трем участкам — по объездному пути.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что в Буйнакске продолжается эвакуация жителей из районов с угрозой оползней.

Константин Соловьев