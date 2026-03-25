Главные новости за 25 марта. Кавказ

Арбитражные суды СКФО за 2024–2026 годы взыскали с руководителей компаний около 600 млн руб. Из 72 завершенных дел региональные суды полностью или частично удовлетворили претензии в 40 случаях — это составляет 55,5%.

В Ставропольском крае в феврале 2026 года средний размер автокредита увеличился на 22% по сравнению с аналогичным периода прошлого года, составив 1,33 млн рублей.

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о присоединении Карачаево-Черкесии к пилотному эксперименту по легализации гостевых домов. Инициатива призвана вывести из «серой зоны» малые средства размещения, которые де-факто функционируют как гостиницы, но юридически остаются в статусе жилых домов.

В основной капитал Кисловодска в 2025 году вложено более 7,9 млрд руб. инвестиций. Рост показателя год к году составил 6,5%.

После вмешательства прокуратуры в Ставрополе отменено разрешение на строительство 8-этажного жилищного комплекса по ул. 9 Января. За разрешением на строительство застройщик обратился в горадминистрацию, где ему было отказано с учетом мнения жителей краевой столицы.

Экспорт сельхозпродукции Ставропольского края превысил $609 млн в 2025 году. План перевыполнен на 10%. Основной рывок был зафиксирован в сегменте продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, объемы которой увеличились более чем на 12%.