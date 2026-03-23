Долги ставропольцев по кредитам наличными снизились до 254 млрд рублей

Задолженность жителей Ставропольского края по потребительским кредитам сократилась на 2,1% за год и составила 254,1 млрд рублей на 1 февраля 2026 года. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в пресс-службе Южного главного управления Банка России.

Общий объем розничного кредитного портфеля в регионе достиг 538,5 млрд рублей, увеличившись на 4,7% в годовом выражении. Доля просроченной задолженности составляет 5,9% от общего розничного портфеля.

Эксперты объясняют сокращение потребительского кредитования политикой Центробанка. Высокие процентные ставки сделали займы недоступными для большинства клиентов. Регулятор также ввел строгие ограничения, фактически запретив банкам выдавать новые ссуды гражданам, которые тратят значительную часть зарплаты на погашение существующих долгов.

Кредитные организации ужесточили требования к заемщикам и чаще отказывают в выдаче наличных средств. Население изменило финансовое поведение - при высоких депозитных ставках жители края предпочитают размещать деньги на вкладах вместо покупок в долг.

Аналитики оценивают уровень просрочки 5,9% как нормальный показатель. Он формируется главным образом за счёт неплатежей по ранее оформленным потребительским займам.

