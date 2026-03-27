На Ставрополье выявили 657 нарушений миграционного законодательства

В Ставропольском крае с 13 по 26 марта в ходе проверок было выявлено 657 нарушений в сфере миграционного законодательства, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. По фактам нарушений возбудили 16 уголовных дел, а также выявили троих иностранцев, находящихся в федеральном розыске.

Как уточняется в сообщении, во время рейда правоохранители проверили 855 строек, объектов оптовой и розничной торговли, жилого сектора. «В отделы полиции доставлено 590 иностранных граждан для установления личности и законности пребывания на территории Российской Федерации»,— сказано в сообщении.

В результате было составлено 67 протоколов в отношении иностранных граждан, находящихся в регионе незаконно. Еще 43 мигранта, состоящие в реестре контролируемых лиц, помещены в Центр временного содержания иностранных граждан.

