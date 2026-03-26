Министра энергетики Ставропольского края задержали за превышение полномочий

Министр энергетики Ставропольского края Иван Ковалев задержан по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В министерстве энергетики региона «Ъ-Кавказ» отказались комментировать эту информацию.

Согласно материалам дела, в 2023 году Ковалев передал в аренду студенческие домики в Сочи без проведения конкурса. Недвижимость получил бизнесмен, являющийся старым знакомым министра. При рыночной стоимости аренды 5,7 млн руб. в год предприниматель выплачивал лишь половину от этой суммы. Имя арендатора не разглашается.

Иван Ковалев родился 26 апреля 1982 года в Туле. После окончания Тульского государственного университета начал свой профессиональный путь в качестве главного специалиста производственного отдела предприятия «Тулаупрадор». В период с 2006 по 2015 год занимал руководящие должности в компаниях строительного и топливно-энергетического секторов. Позже перешел на государственную службу в Ставропольский край, где работал заместителем и первым заместителем министра энергетики, промышленности и связи. 3 ноября 2021 года был официально назначен на пост министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

