В Ленинградской области сбит 31 БПЛА: повреждения в порту Усть-Луга

В ночь с 28 на 29 марта в Ленинградской области был сбит 31 беспилотный летательный аппарат. Есть повреждения в порту Усть-Луга. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор 47-го региона Алекстандр Дрозденко. Отмена воздушной опасности пока не объявлена.

Вражеские БПЛА активно атакуют Ленинградскую область с 23 марта. В пятницу, 27 марта, господин Дрозденко сообщил, что правительство региона и профильные комитеты перешли на круглосуточный режим работы для быстрой и эффективной ликвидации возможных ЧС в любом районе вместе с МЧС и Леноблпожспасом.

Из резервного фонда правительства Ленобласти оказываем помощь военным: это средства технической связи, транспорт, специальное оборудование и инвентарь.

С 23 марта в регионе было сбито более 230 БПЛА. Повреждения получили порты Приморск и Усть-Луга, а также промзона в Киришском районе.